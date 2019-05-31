Borsa ilk yarıda düştü
47 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:51 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 558,99 puanlık azalışla 89 bin 452 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de 0,19 değer kaybetti.
(İHA)
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto
Son dakika! İçişleri Bakanlığından "Dersim" soruşturması
Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı