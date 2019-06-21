Borsa ilk yarıda düştü
26 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,44'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,44'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,44'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 415,41 puanlık azalışla 93 bin 742 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de 0,37 değer kaybetti.
(İHA)
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