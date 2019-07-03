Borsa ilk yarıda düştü
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 406,01 puanlık azalışla 99 bin 794 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi ise 0,66 değer kaybetti.
(İHA)
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