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Borsa ilk yarıda düştü

2 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,34'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,34'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,34'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 334,80 puanlık azalışla 99 bin 28 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise 0,77 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:23 Kaynak: İHA
Ekonomi
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