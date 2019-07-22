Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 15,33 puanlık azalışla 101 bin 833 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi 0,08 arttı. - İSTANBUL
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