Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa ilk yarıda düştü

34 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 15,33 puanlık azalışla 101 bin 833 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi 0,08 arttı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
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