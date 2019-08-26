Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa ilk yarıda düştü

56 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda düştü, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 797,70 puanlık azalışla 96 bin 351 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
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