Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa ilk yarıda düştü

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda düştü, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.443 puanlık azalışla 100 bin 486 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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