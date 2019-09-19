Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,42'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.443 puanlık azalışla 100 bin 486 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.
(İHA)
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