Borsa ilk yarıda düştü - Son Dakika
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Borsa ilk yarıda düştü

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azaldı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azaldı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25 azaldı. Endeks, 308,18 puanlık azalışla 120 bin 692 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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