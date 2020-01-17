Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azaldı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25 azaldı. Endeks, 308,18 puanlık azalışla 120 bin 692 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı. - İSTANBUL