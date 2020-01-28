Borsa ilk yarıda düştü
6 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti. Endeks, 513,40 puanlık azalışla 119 bin 636 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti. - İSTANBUL
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