Borsa ilk yarıda düştü - Son Dakika
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Borsa ilk yarıda düştü

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybetti. Endeks, 513,40 puanlık azalışla 119 bin 636 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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