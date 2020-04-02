Borsa ilk yarıda düştü - Son Dakika

Borsa ilk yarıda düştü
6 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti. Endeks, 240,68 puanlık azalışla 88 bin 844,45 puana düştü. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,09 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır