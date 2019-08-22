Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda düşüşte
Son Dakika Güncel Haber

Borsa ilk yarıda düşüşte

54 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,84'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda düşüşte, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,84'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,84'lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 799,33 puanlık azalışla 94 bin 722 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 1,37 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:40:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda düşüşte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]