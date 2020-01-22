Borsa ilk yarıda rekor kırdı - Son Dakika

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09 arttı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 arttı. Endeks, 109,26 puanlık artışla 123 bin 665 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Ayrıca endeks ilk yarıda 124 bin 536,63 puan ile tarihi rekorunu tazeledi. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı.

(İHA)