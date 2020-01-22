Borsa ilk yarıda rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsa ilk yarıda rekor kırdı - Son Dakika

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09 arttı.

Borsa ilk yarıda rekor kırdı, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09 arttı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 arttı. Endeks, 109,26 puanlık artışla 123 bin 665 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Ayrıca endeks ilk yarıda 124 bin 536,63 puan ile tarihi rekorunu tazeledi. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa ilk yarıda rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]