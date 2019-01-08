Borsa İlk Yarıda Yatay
25 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 14,07 puanlık azalışla 89 bin 937 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,50 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
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