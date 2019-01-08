Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa İlk Yarıda Yatay

25 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yatay, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 14,07 puanlık azalışla 89 bin 937 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,50 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:48:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]