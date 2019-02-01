Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa İlk Yarıda Yatay

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 4,09 puanlık azalışla 104 bin 70 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

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