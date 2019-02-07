Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa İlk Yarıda Yatay

30 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 69,32 puanlık azalışla 102 bin 514 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,35 azaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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