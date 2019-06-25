Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yatay
Son Dakika Güncel Haber

Borsa ilk yarıda yatay

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yatay, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 74,44 puanlık artışla 95 bin 256 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,74 attı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]