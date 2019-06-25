Borsa ilk yarıda yatay
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 74,44 puanlık artışla 95 bin 256 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,74 attı.
(İHA)
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