Borsa ilk yarıda yatay
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,04'lük hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:23 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,04'lük hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,04'lük hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 41,04 puanlık azalışla 99 bin 167 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,11 arttı. - İSTANBUL
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