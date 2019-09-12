Borsa ilk yarıda yatay
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06'lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06'lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,06'lık hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 63,58 puanlık artışla 101 bin 985 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı.
(İHA)
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