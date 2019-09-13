Borsa ilk yarıda yatay
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 135,39 puanlık artışla 102 bin 582 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,10'luk değer kaybetti.
(İHA)
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