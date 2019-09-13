Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yatay
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Borsa ilk yarıda yatay

21 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yatay, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 135,39 puanlık artışla 102 bin 582 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,10'luk değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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