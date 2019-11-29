Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yatay
Son Dakika Ekonomi Borsa ilk yarıda yatay - Son Dakika Ekonomi

Borsa ilk yarıda yatay

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı.

Borsa ilk yarıda yatay, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı. Endeks, 30,44 puanlık artışla 107 bin 95 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 düştü. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]