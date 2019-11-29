Borsa ilk yarıda yatay
6 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,03 arttı. Endeks, 30,44 puanlık artışla 107 bin 95 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 düştü. - İSTANBUL
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