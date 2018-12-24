Borsa İlk Yarıda Yükseldi
18 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 332,37 puanlık artışla 92 bin 193 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:31 Kaynak: İHA
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