Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 187,49 puanlık artışla 91 bin 17 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 739 milyon lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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