Borsa İlk Yarıda Yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 98,56 puanlık artışla 91 bin 100 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,05 azaldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:43 Kaynak: İHA
Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı