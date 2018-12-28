Borsa İlk Yarıda Yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 281,15 puanlık artışla 91 bin 255 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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