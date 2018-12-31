Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

21 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 103,52 puanlık artışla 90 bin 538 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 774 milyon lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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