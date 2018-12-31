Borsa İlk Yarıda Yükseldi
21 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 103,52 puanlık artışla 90 bin 538 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 774 milyon lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:36 Kaynak: İHA
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