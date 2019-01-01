Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 103,52 puanlık artışla 90 bin 538 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 774 milyon lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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