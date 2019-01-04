Borsa İlk Yarıda Yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.133 puanlık artışla 88 bin 532 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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