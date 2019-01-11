Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,54'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,54'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,54'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 496,44 puanlık artışla 91 bin 692 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 15:08:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]