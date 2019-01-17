Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük yükseliş gösterdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 614,10 puanlık artışla 96 bin 25 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,42 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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