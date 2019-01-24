Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükseliş gösterdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 810,88 puanlık artışla 100 bin 951 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok