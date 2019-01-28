Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,83'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,83'lik yükseliş gösterdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,83'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 848,75 puanlık artışla 102 bin 650 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.



(İHA)

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