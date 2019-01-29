Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

9 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 705,74 puanlık artışla 101 bin 995 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,77 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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