Borsa İlk Yarıda Yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 121,98 puanlık artışla 102 bin 836 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,56 geriledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:22 Kaynak: İHA
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