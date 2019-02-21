Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 209,73 puanlık artışla 102 bin 181 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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