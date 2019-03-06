Borsa İlk Yarıda Yükseldi
44 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 890,68 puanlık artışla 104 bin 621 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız
Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı