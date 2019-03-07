Borsa İlk Yarıda Yükseldi
49 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,26'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,26'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 271,99 puanlık artışla 103 bin 724 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
Brexit İçin Son 22 Gün
Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasında Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi