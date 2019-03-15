Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,45'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,45'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,45'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 459,78 puanlık artışla 102 bin 892 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak

Son Dakika! Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi