Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

47 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,71'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,71'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,71'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 735,08 puanlık artışla 104 bin 39 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,16 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

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