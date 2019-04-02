Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,44'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,44'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,44'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 415,45 puanlık artışla 94 bin 516 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,16 azaldı. - İSTANBUL

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