Borsa İlk Yarıda Yükseldi
30 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,92'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,92'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,92'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 858,23 puanlık artışla 94 bin 391 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
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