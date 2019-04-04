Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 710,11 puanlık artışla 95 bin 151 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,05 azaldı.



(İHA)

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