Borsa İlk Yarıda Yükseldi
2 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,75'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 710,11 puanlık artışla 95 bin 151 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,05 azaldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:22 Kaynak: İHA
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
Büyükşehir Belediye Başkanı, Görevi Devrettikten Sonra Evine Belediye Otobüsü ile Gitti