Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 356,08 puanlık artışla 97 bin 371 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor

Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı