Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:01 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.800 puanlık artışla 87 bin 345 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 3,04 değer kazandı. - İSTANBUL
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