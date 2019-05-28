Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa ilk yarıda yükseldi

13 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.800 puanlık artışla 87 bin 345 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 3,04 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:01 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]