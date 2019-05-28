Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,10'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.800 puanlık artışla 87 bin 345 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 3,04 değer kazandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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