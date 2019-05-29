Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa ilk yarıda yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 706,16 puanlık artışla 87 bin 483 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,28 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:06 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BES'teki devlet katkısının yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]