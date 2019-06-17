Borsa ilk yarıda yükseldi
2 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,83'lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 753,61 puanlık artışla 91 bin 540 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi ise 0,62 değer kazandı
(İHA)
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