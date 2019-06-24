Borsa ilk yarıda yükseldi
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 1,36'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.283,03 puanlık artışla 95 bin 305 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi de 0,41 değer kazandı.
(İHA)
Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı
TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız