Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

28 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 212,23 puanlık artışla 95 bin 633 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,08 azaldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
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